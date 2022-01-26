В Харькове полицейская устроила ДТП с пострадавшими

В полиции говорят, что женщина не справилась с управлением на скользкой дороге

Полиция расследует ДТП с участием своей сотрудницы / hk.npu.gov.ua

В Харькове сотрудница полиции устроила крупное ДТП, в котором пострадали четыре человека. По этому факту уже начато служебное расследование, сообщает пресс-служба харьковской полиции.

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Авария произошла утром 26 января. Автомобиль BMW под управлением 35-летней сотрудницы полиции на скользкой дороге выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с автомобилем Volkswagen Transporter под управлением 46-летнего водителя и автомобилем ВАЗ, которым управлял 66-летний мужчина.

"За рулем BMW находилась полицейская, она была трезвая, находилась вне службы и управляла частным автомобилем. Для выяснения всех обстоятельств происшествия Харьковским райуправлением полиции №3 назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате аварии лёгкие травмы получили водители всех трёх автомобилей, а также пассажир ВАЗа.

Напомним, на Прикарпатье чиновник насмерть сбил ребенка и скрылся. Дело расследует ГБР, поскольку виновник является руководителем госпредприятия.

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