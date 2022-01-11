В Мелитополе полицейский с женой погибли в ДТП

Автомобиль врезался в дерево на одном из городских проспектов

В Мелитополе Запорожской области патрульный полицейский погиб в ДТП вместе с женой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

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"Находясь вне службы, погиб инспектор отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления полиции в Запорожской области капитан полиции 36-летний Елисеев Иван Олегович и его 31-летняя жена", – говорится в сообщении.

Авария произошла в ночь на вторник на проспекте Богдана Хмельницкого в Мелитополе.

"Водитель легкового автомобиля Chevrolet Cruze съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП 36-летний водитель легковушки и 31-летняя пассажирка погибли. Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела погибших из изуродованного автомобиля", – сообщили в ГСЧС.

Сообщается, что у супругов остался 7-летний сын.

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