В Днепре троих таможенников подозревают в халатности на 145 млн грн

Инспекторы уведомлены о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия для государства .

Три главных государственных инспектора одного из постов Днепровской таможни ГФС подозреваются в халатности с убытком в 145 миллионов гривен. Об этом в среду, 26 января, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установило следствие, при таможенном оформлении ввезенных на территорию Украины нефтепродуктов под видом газового конденсата указанные лица не проконтролировали правильность классификации товара и выпустили его в свободное обращение без уплаты акцизного налога.

В результате таких действий государству был нанесен многомиллионный ущерб.

Инспекторы уведомлены о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия для государства (ч.2 ст.367 УК).

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Напомним, в декабре два других инспектора Днепровской таможни были разоблачены в аналогичной халатности. Тогда сумма ущерба составила 59,4 миллиона гривен.

Ранее правоохранители уличили в систематическом вымогательстве и получении взяток руководителя региональной таможни ГТС Украины. Чиновник за месяц получал от одного предпринимателя около 10 тысяч долларов.

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