На Киевщине под колесами легковушки погиб военный

За рулем автомобиля также находился военнослужащий. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В городе Белая Церковь в Киевской области вечером в среду, 26 января, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествии при участии двух парней-военнослужащих. Об этом информировала пресс-служба полиции региона.

"Около 20 часов по бульвару Александрийскому в городе Белая Церковь 21-летний военнослужащий на автомобиле Skoda допустил наезд на пешехода 2000 г.р.", - указано в сообщении.

От полученных травм жертва аварии умер до приезда медиков.

На месте происшествия работали патрульные полицейские, следователи и военные. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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