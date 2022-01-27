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На Киевщине под колесами легковушки погиб военный
В городе Белая Церковь в Киевской области вечером в среду, 26 января, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествии при участии двух парней-военнослужащих. Об этом информировала пресс-служба полиции региона.
"Около 20 часов по бульвару Александрийскому в городе Белая Церковь 21-летний военнослужащий на автомобиле Skoda допустил наезд на пешехода 2000 г.р.", - указано в сообщении.
От полученных травм жертва аварии умер до приезда медиков.
На месте происшествия работали патрульные полицейские, следователи и военные. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Харьковском районе столкнулись внедорожник Volkswagen Amarok и две фуры - Renault и DAF. Водитель Volkswagen скончался на месте.
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