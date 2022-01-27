В Луцке ночью произошел пожар в общежитии университета

Бойцы ГСЧС спасли трех студентов, еще 76 эвакуировали.

В Луцке сегодня ночью, 27 января, произошел пожар в студенческом общежитии. Бойцы ГСЧС спасли трех студентов, еще 76 эвакуировали, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Волынской области.

Служба спасения получила сообщение о пожаре в общежитии Волынского национального университета на проспекте Соборности в 01:36. На место происшествия немедленно направили 19 бойцов ГСЧС и 6 единиц основной и специальной техники. Оказалось, что пожар возник в недействующем помещении мусоросборника. Особенно сильное задымление было на 5-9 этажах общежития.

Трое студентов на восьмом этаже не могли выйти самостоятельно. Их спасли бойцы ГСЧС. Еще 76 человек эвакуировали из здания.

В 01:45 пожар локализовали, а в 01:48 – полностью ликвидировали. Никто из людей не погиб и не пострадал. Выясняется причина возгорания.

Напомним, ранее стало известно, что три человека погибли при пожаре в Кременчуге. Пожарные спасли четырех человек с помощью автолестницы. Также были эвакуированы еще 30 жителей подъезда.

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