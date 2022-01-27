Бумажные больничные продлят до 1 мая 2022 года, но в особых случаях

Соответствующий приказ уже разработан специалистами Министерства здравоохранения.

Минздрав Украины разрешит выдавать бумажные листки нетрудоспособности до 1 мая 2022 года, но только в четырех исключительных случаях. Соответствующий приказ уже разработан, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В частности, до 1 мая 2022 года врачам разрешать выписывать бумажные больничные, если нужно продлить или закрыть листок нетрудоспособности, который был издан в бумажной форме до 1 октября 2021 года; если истек срок (семь дней), в течение которого врач может внести изменения в медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения (решение о выдаче листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия или главный врач).

Кроме того, врачи смогут выдавать бумажные больничные, если происходит усыновление ребенка в течение двух месяцев с даты его рождения, указанного в свидетельстве о рождении; если возникли технические проблемы с передачей данных, что приводит к невозможности формирования электронного листа нетрудоспособности в течение семи дней с даты создания медицинского заключения о временной нетрудоспособности.

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Напомним, с 1 октября 2021 в Украине началась реформа электронных больничных. По состоянию на середину января 2022 года украинцы более 4,5 млн раз воспользовались новой услугой.

Ранее мы рассказали, сколько денег в Украине платят за листок временной нетрудоспособности.

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