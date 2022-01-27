Кулеба рассказал, сколько времени РФ будет придерживаться дипломатического пути

Об этом он рассказал после встречи политических советников лидеров Нормандской четверки в Париже.

Россия, как минимум ближайшие две недели, скорее всего, останется на дипломатическом пути и не предпримет попутку новой агрессии в Украину. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Хорошая новость заключается в том, что советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это означает, что как минимум ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути", - сказал Кулеба.

Напомним, на этой неделе в Париже состоялось заседание политических советников лидеров Нормандской четверки. В совместном коммюнике по итогам встречи представители Германии, Франции, Украины и России подчеркнули, что настроены уменьшить текущие разногласия для продвижения переговоров.

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Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг информацию немецких СМИ о якобы прямых переговорах с представителями террористических организаций "Л/ДНР".

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