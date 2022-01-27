В Днепре 40 правоохранителей сдали кровь для раненых нацгвардейцев

27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" солдат срочной службы расстрелял караул НГУ.

В Днепре более 40 нацгвардейцев и полицейских сдали кровь для раненых сегодня, 27 января, военнослужащих Нацгвардии. Об этом проинформировала пресс-служба Нацгвардии Украины.

В сообщении говорится, что завтра, 28 января, в Днепропетровскую областную станцию переливания крови приедут еще 50 нацгвардейцев.

"Состояние 4 военнослужащих, получивших ранения в результате трагических событий в Днепре, удовлетворительное. Состояние раненой в брюшную полость женщины тяжелое", - сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Напомним, 27 января примерно в 03:40 в Днепре на заводе "Южмаш" 21-летний солдат срочной службы Артем Рябчук расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения. В дальнейшем утром того же дня его задержали правоохранители. По данному факту открыто уголовное производство.

Глава МВД Денис Монастырский сказал, что после выяснения условий и обстоятельств, которые привели к трагедии, будут сделаны выводы, "в том числе кадровые". Также он заявил, что виновник этой трагедии понесет строгое наказание.

Ранее в Сети появилось видео с моментом непосредственного задержания Артема Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре.

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