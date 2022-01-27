"Что же ты наделал?": Появилось видео задержания днепровского стрелка

Полицейские рисковали жизнью, когда задерживали вооруженного автоматом человека, говорят в Нацполиции

В сети появилось видео с моментом непосредственного задержания Артема Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре. Ролик опубликовал на своей странице в Фейсбук руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков.

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На опубликованных кадрах, снятых бодикамерой одного из полицейских, запечатлено, как патрульные бегут к лежащему на земле Рябчуку. При этом они кричат ему требования лежать, раздвинуть ноги и держать руки за головой, а после – за спиной.

После того, как на солдата надели наручники, полицейские передали по рации "Лицо задержано!" Затем полицейский, надевавший наручники, уже более спокойно сказал задержанному "Что же ты наделал, а?"

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В комментарии к ролику глава патрульной полиции отметил, что полицейские, производившие арест вооруженного автоматом беглеца, подвергались высокому риску.

"Очевидно, что одна очередь с 20 метров и первый экипаж уничтожен… Максимальный риск для жизни. Максимальный адреналин", - написал Жуков.

При этом глава патрульной полиции отметил, что его подчиненные проявили человечность при задержании, несмотря на личность фигуранта.

Напомним, после задержания прямо на месте полицейские провели первый допрос. Днепровский стрелок рассказал, как убивал сослуживцев, и что делал потом.

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