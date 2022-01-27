Зеленский прокомментировал встречу советников Нормандской четверки

26 января в Париже состоялась встреча политических советников Нормандской четверки.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил встречу политических советников Нормандской четверки, которая состоялась вчера, 26 января, в Париже. Он также подчеркнул ее конструктивный характер, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", – сказал Зеленский.

Во время встречи политических советников в Париже было отмечено, что режим прекращения огня должен соблюдаться не зависимо от разногласий сторон в трактовке Минских договоренностей.

В совместном коммюнике по итогам встречи представители Германии, Франции, Украины и России подчеркнули, что настроены уменьшить текущие разногласия для продвижения переговоров.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг информацию немецких СМИ о якобы прямых переговорах с представителями террористических организаций "Л/ДНР".

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