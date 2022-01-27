Украину накроют снегопады: погода на 29 и 30 января

В Украину приходят снегопады.

| Автор: Шароди Диана

Прогнозы синоптиков на ближайшие несколько дней по-настоящему зимние — в Украине ожидаются снегопады и морозы ночью до -6.

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Об этом информирует Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 29 января

В этот день практически во всех регионах Украины ожидаются снегопады. Обойдет осадочный фронт только запад Украины — там в регионах будет облачно.

В субботу в западных областях Украины прогнозирует днем 0-2, а ночью 0-2. На Севере и Востоке лишь на градус теплее — днем и ночью от +1 до -1 градуса. В Южных регионах страны ожидается днем +1+3, а ночью -1+1. В центре днем 0-2, а ночью -1+1.

Снегопады накроют всю Украину 29 января/meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 30 января

Снегопады в воскресенье станут только сильнее, и на этот раз уже накроют все регионы.

На западе днем стоит ожидать 0 + 4, а ночью-2-4. В северных и восточных регионах -1 + 1, ночью -3…-5. На Юге Украины теплее всего — днем + 1 + 3, а ночью-3-5. В центре днем 0-2, а ночью-4-6.

Снегопады накроют всю Украину/meteo.gov.ua

Напомним, что синоптики прогнозируют для Карпат высокий уровень снеголавинной опасности. Синоптики сообщают, что с четверга, 27 января, погода в горном регионе западной Украины ухудшится. На высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской будут наблюдаться метели, сильный ветер и снегопады.