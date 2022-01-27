В Карпатах метели и снегопады: ГСЧС анонсировала угрозу схода лавин

В четверг, 27 января, в Карпатах ухудшится погода. Из-за этого спасатели предупреждают о возможном сходе лавин, просят туристов учесть это при планировании походов в горы.

| Автор: Шароди Диана

Синоптики сообщают, что с четверга, 27 января, погода в горном регионе западной Украины ухудшится. На высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской будут наблюдаться метели, сильный ветер и снегопады.

Читайте также: ГСЧС показала последствия непогоды в Житомирской области

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

По сообщению спасателей, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей значительная снеголавинная опасность, что соответствует третьему уровню опасности.

В Фейсбуке Черногорского горного поисково-спасательного поста сказано, что по состоянию на утро четверга на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер западный, 10-11 м/с. температура воздуха -13 градусов мороза.

В горах ожидается снегопад и сильный ветер / facebook.com/chornogora.rescue112/

Напомним, после сильнейших снегопадов аэропорт Стамбула возобновил работу: украинцы возвращаются домой. В Киев должен вылететь первый рейс из Стамбула со 130 пассажирами на борту.