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В Карпатах метели и снегопады: ГСЧС анонсировала угрозу схода лавин
Синоптики сообщают, что с четверга, 27 января, погода в горном регионе западной Украины ухудшится. На высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской будут наблюдаться метели, сильный ветер и снегопады.
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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
По сообщению спасателей, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей значительная снеголавинная опасность, что соответствует третьему уровню опасности.
В Фейсбуке Черногорского горного поисково-спасательного поста сказано, что по состоянию на утро четверга на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер западный, 10-11 м/с. температура воздуха -13 градусов мороза.
Напомним, после сильнейших снегопадов аэропорт Стамбула возобновил работу: украинцы возвращаются домой. В Киев должен вылететь первый рейс из Стамбула со 130 пассажирами на борту.