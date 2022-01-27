Расстрел в Днепре: нацгвардейцу сообщили о подозрении по трем статьям УК

27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" солдат срочной службы расстрелял караул НГУ.

Правоохранители сообщили о подозрении в преступлениях по нескольким статьям УК Украины 21-летнему солдату срочной службы Артему Рябчуку, который сегодня ночью, 27 января, в Днепре расстрелял караул военнослужащих НГУ и убил пятерых человек. Об этом сообщил представитель ГБР во время брифинга.

В частности, следователи ГБР открыли уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военным оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины. По этим статьям Рябчуку и сообщено о подозрении.

Напомним, 27 января примерно в 03:40 в Днепре на заводе "Южмаш" солдат срочной службы Артем Рябчук расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения. В дальнейшем утром того же дня его задержали правоохранители.

В Днепре сейчас работают 18 следователей из Киева и Полтавы. Выясняются все обстоятельства этой трагедии.

Фото стрелка / npu.gov.ua

Состояние 4 военнослужащих, получивших ранения в результате трагических событий в Днепре, удовлетворительное. Состояние раненой в брюшную полость женщины тяжелое.

Глава МВД Денис Монастырский сказал, что после выяснения условий и обстоятельств, которые привели к трагедии, будут сделаны выводы, "в том числе кадровые". Также он заявил, что виновник этой трагедии понесет строгое наказание.

Ранее в Сети появилось видео с моментом непосредственного задержания Артема Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре.

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