- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
Донбасс, оборона, Россия: о чем Зеленский будет говорить с Байденом
Разговор Зеленского и Байдена состоится в рамках тесного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.
Читайте также: Байден позвонил журналисту, которого обозвал
Детальные вопросы, которые будут обсуждать лидеры стран, озвучил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
В частности, президенты затронут такие "больные" на данный момент темы, как конфликт на востоке Украины. Не обойдется и без обсуждения возможной эскалации конфликта между Россией и Украиной, особенно ввиду нависшей угрозы незаконного вторжения РФ на территорию, подконтрольную Киеву.
Кроме того, как пишет Никифоров, Зеленский и Байден также обсудят вопросы безопасности, в частности энергетической, оборонное взаимодействие между Украиной и США, макрофинансовую поддержку Украины и антиолигархическую реформу.
"Перечень тем не является исчерпывающим. Это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца. О результатах мы сообщим на сайте и в социальных сетях",
— пишет Сергей Никифоров.
Читайте также: Зеленскому доложили о покушении на Шефира среди ночи, – Никифоров
Напомним, активистка Femen устроила голый пикет под Офисом президента. Она потребовала отменить приказ о военном учете женщин. Как видно на опубликованных фото, активистка написала на своем теле лозунги на английском языке: "Женщина не равно война" и "Руки прочь от женщин". При этом всю фотосессию она провела с маленьким ребенком на руках. К счастью, малыша раздевать она не стала.