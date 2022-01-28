В ОП рассказали детали переговоров с Байденом

Зеленский обсудил с президентом США усиление оборонной способности Украины и ее финансовую поддержку.

Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом обсудил поддержку Украины со стороны США на фоне российской угрозы. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский выразил благодарность США и лично Джозефу Байдену за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии.

Также Зеленский приветствовал комментарий президента США о важности сохранения дипломатического присутствия США в Украине и заверил в дальнейшей стабильной работе американского посольства в Киеве.

"Глава Украинского государства поблагодарил за соответствующую помощь, оказываемую США, в частности в виде оборонного летального оружия. Владимир Зеленский выразил надежду на осуществление Соединенными Штатами дальнейших шагов по усилению оборонного взаимодействия и укреплению оборонной способности нашего государства", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский отметил важность поддержания экономической и финансовой стабильности Украины в нынешней ситуации.

"Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций", - сообщили в ОП.

Также президенты обсудили итоги недавних переговоров в Нормандском формате на уровне политических советников. При этом Байден приветствовал достигнутые договоренности о безусловном возвращении в режим прекращения огня. В свою очередь, Зеленский отметил готовность Украины к проведению встречи в Нормандском формате на уровне лидеров в ближайшем будущем.

В ОП отметили, что это уже второй разговор лидеров Украины и США с начала года, демонстрирующий "глубокое стратегическое сотрудничество между нашими странами и задающий хорошую динамику на 2022 год".

Напомним, предыдущие переговоры Зеленского с Байденом состоялись 2 января. Тогда президенты обсудили обострение ситуации с Россией и переговоры Запада с РФ по безопасности.

Накануне США, а потом и НАТО передали РФ ответы по переговорам о безопасности.