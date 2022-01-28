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Сутки в ООС: Боевики дважды нарушили "тишину"

Потерь среди личного состава в результате действий врага нет.
 |  Автор: Иван Кузенко
Сутки в ООС: Боевики дважды нарушили "тишину"
Иллюстрированное фото / facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 27 января, боевики дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе. О том, где велись обстрелы, сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook

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Так, согласно имеющимся данным, в Луганской области неподалеку от переднего края обороны одной из механизированных бригад ВСУ зафиксировали попытки проникновения диверсионно-разведывательной группы боевиков. 

Благодаря действиям военных, их внимательности и решимости, враг отступил на временно оккупированную территорию. 

На этом фоне в районе Марьинки боевики совершили обстрел, применив стрелковое оружие. 

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Потерь среди личного состава ВСУ нет. Рубежи украинских подразделений остаются неизменными. 

Начиная с текущих суток, 28 января, в регионе сохраняется "тишина".

Напомним, ранее президент США Джо Байден пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому ответ на угрозу РФ.

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