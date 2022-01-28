Сутки в ООС: Боевики дважды нарушили "тишину"

Потерь среди личного состава в результате действий врага нет.

За прошедшие сутки, 27 января, боевики дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе. О том, где велись обстрелы, сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

Читайте также: Вступление Украины в НАТО: Кулеба ответил Бербок

Так, согласно имеющимся данным, в Луганской области неподалеку от переднего края обороны одной из механизированных бригад ВСУ зафиксировали попытки проникновения диверсионно-разведывательной группы боевиков.

Благодаря действиям военных, их внимательности и решимости, враг отступил на временно оккупированную территорию.

На этом фоне в районе Марьинки боевики совершили обстрел, применив стрелковое оружие.

Читайте также: Госдеп пообещал добиться остановки СП-2 в случае вторжения РФ в Украину

Потерь среди личного состава ВСУ нет. Рубежи украинских подразделений остаются неизменными.

Начиная с текущих суток, 28 января, в регионе сохраняется "тишина".

Напомним, ранее президент США Джо Байден пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому ответ на угрозу РФ.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.