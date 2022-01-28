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60-летний житель Луганской области занимался торговлей оружием

Ему, согласно Уголовному кодексу Украины, грозит до 7 лет лишения свободы.
 |  Автор: Виталий Кулак
60-летний житель Луганской области занимался торговлей оружием
Фото с места обыска / npu.gov.ua

В Луганской области полицейские задержали 60-летнего жителя города Рубежное, который незаконно сбывал огнестрельное оружие. Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

В сообщении говорится, что полиции стало известно о том, что житель Рубежного переделывает пневматическое оружие в боевое и продает его. Правоохранители провели у него оперативные закупки. Экспертиза подтвердила, что приобретенные пистолеты - это огнестрельное оружие, пригодное к стрельбе боевыми патронами.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Максимальное наказание по этой статье – 7 лет лишения свободы. Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе правоохранители задержали бывшего военнослужащего Нацгвардии Украины, который незаконно продавал огнестрельное оружие и боеприпасы. В рамках оперативной закупки бывший нацгвардеец за 10 000 гривен продал автомат АКСУ-74, прибор бесшумной стрельбы, 464 патрона калибра 5.45х39 и три магазина к автомату.

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Фото с места обыска / npu.gov.ua
Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua
Фото с места обыска / npu.gov.ua

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