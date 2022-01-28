Лавров пригласил Зеленского в Россию

Россия готова принять президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения двусторонних отношений.

Россия готова принять президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения двусторонних отношений. Такое заявление сегодня, 28 января, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщили российские СМИ.

По его словам, российская сторона готова принять Зеленского в Москве, Сочи, или в Санкт-Петербурге.

Лавров заявил, что на таких переговорах должны обсуждаться двусторонние отношения между Россией и Украиной, а "Донбасс нужно обсуждать в контактной группе".

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Это уже не первое заявление Кремля, что он готов обсуждать с Зеленским двусторонние отношения. При этом Путин отказывается обсуждать Донбасс и Крым.

Напомним, ранее президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган сказал, что он готов стать посредником между Украиной и Россией. Он предложил провести в Турции украинско-российские переговоры.

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