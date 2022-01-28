Вторжение РФ: Резников объяснил, почему данные об угрозе разнятся

Дело в том, что не все страны могут следить за российскими войсками на близком расстоянии.

Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему данные об угрозе вторжения России и о концентрации армии на украинских границах разнятся. Ситуация стабильная, но она сильно изменилась в Беларуси. Об подробности политик рассказал, выступая в Верховной Раде.

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Так, по словам министра, сейчас не зафиксировано никаких военных действий или явлений, сильно отличающихся от тех, которые фиксировали весной прошлого года.

Единственным отличием в военном плане является обстановка в Беларуси. Она отличается кардинально, отметил Резников.

По его словам, речь идет, в том числе, о гибридных мероприятиях, и в первую очередь информационных. Они влияют на макроэкономическую ситуацию в стране.

"Мы находимся в постоянном контакте с международными партнерами. Мы обладаем всей полнотой информации и в некоторых моментах уточняем данные наших иностранных коллег", — сообщил глава Минобороны.

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Также он коснулся темы о численности российской армии, распространяемых в публичном пространстве. Например, есть сведения, что войска расположены в 200 км от границы, а есть сведения, что в 400 км. Это связано с расстоянием, в соответствии с которым та или иная страна может получить информацию.

"Мы используем данные относительно зоны до 200 км, они более точно отражают тенденцию. РФ напала на Украину 8 лет назад. Мы исходим из того, что война уже идет", — объяснил Резников.

Напомним, ранее сообщалось, что новый эшелон с военной техникой из РФ направился в Беларусь.

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