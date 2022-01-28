США отправят в Украину 45 рейсов с оружием, 4 уже прибыли, - СМИ

Американцы поставят Украине самые различные виды вооружений – от патронов до средств контрбатарейной борьбы

США планируют осуществить до 45 воздушных рейсов с вооружением для Украины. Пока состоялись четыре таких рейса. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины.

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"Начались поставки дополнительной материально-технической помощи от США на сумму 200 млн долларов с ориентировочным объемом до 45 самолето-рейсов", - сообщил источник.

Американские поставки будут включать самые различные средства оборонного характера – боеприпасы, средства контрбатарейной борьбы, противотанковые средства, стрелковое вооружение и т.п.

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Также сообщается, что материально-техническую помощь Украине предоставляют Эстония, Латвия, Литва и Польша. Возможность таких поставок сейчас рассматривают власти Албании, Нидерландов, Германии и Чехии.

Напомним, ранее Британия поставила в Украину 2 тысячи единиц современных противотанковых комплексов NLAW. В армии уже начали обучать солдат обращению с новым оружием.

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