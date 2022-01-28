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В Украине штормовое предупреждение с метелью на 29-30 января — Диденко

Погода на выходных будет по-настоящему зимней.
 |  Автор: Шароди Диана
В Украине штормовое предупреждение с метелью на 29-30 января — Диденко
На Украину надвигается антициклон, который принесет похолодания / depositephotos.com

На выходные атмосферные фронты северо-западного циклона будут перемещаться по Украине. Данный циклон принесет за собой всех своих "родственников" — снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедицу и сильный ветер западных направлений. 

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Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко у себя на Фейсбук-странице.

Синоптик говорит, что днем в субботу, 29 января, будет на западе, юге, севере и в Винницкой области. Также осадков не предвидится ночью в воскресенье в центре, на востоке. Более мощными осадки ожидаются 30-го января, в воскресенье. 

"В Киеве ночью 29-го января ожидается временами снег, днем в субботу почти без осадков, в ночь на 30 января без осадков, а вот днем в воскресенье в столице осадки могут быть интенсивными. Температура воздуха будет колебаться вблизи нуля, только ночью 30-го января снизится до -4-6 градусов",

— пишет Наталка Диденко, комментируя ситуацию на ближайшие дни в столице. 

Кроме того, практически во всех регионах страны в ближайшие несколько дней ожидается сильный порывистый ветер.

Также синоптик Наталья Диденко публикует карту атмосферного фронта. 

На Украину надвигается антициклон, который принесет похолодания / facebook.com/tala.didenko
На Украину надвигается антициклон, который принесет похолодания / facebook.com/tala.didenko

Напомним, спасатели предупредили украинцев о метелях и повышенной снеголавинной опасности. Жителям каких регионов ждать непогоды, со ссылкой на прогноз синоптиков Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС. 

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