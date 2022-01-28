Спасатели предупредили украинцев о метелях и лавинах

На этом фоне в некоторых областях будет наблюдаться сильный порывистый ветер.

Спасатели предупредили украинцев о метелях и повышенной снеголавинной опасности. Жителям каких регионов ждать непогоды, со ссылкой на прогноз синоптиков Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Так, по опубликованной информации, сегодня, 28 января, в западном регионе страны будет наблюдаться сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах ожидается метель, в связи с чем был объявлен I, желтый, уровень опасности.

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Кроме того, из-за снегопадов и метелей на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской и Ивано-Франковской областей сохраняется высокая снеголавинная опасность. Согласно классификации, речь идет о третьем уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что по прогнозу настоящие зимние снегопады и морозы будут наблюдаться в Украине и на ближайших выходных, 29-30 января.

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