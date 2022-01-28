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У ВСУ больше противотанковых средств, чем потенциальных мишеней, - МОУ
Сегодня в распоряжении ВСУ противотанковых средств больше, чем потенциальных мишеней. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая сегодня в Верховной Раде.
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По его словам, в настоящее время Россия сконцентрировала на украинских границах на 300 танков больше, чем это было весной прошлого года.
"Но количество современных противотанковых средств, которые сегодня есть у наших военных (это и "Стугна-П" и "Корсар", и "Джевелин", и Enclave) на порядок больше, чем количество потенциальных мишеней", - заявил он.
Напомним, ранее Британия поставила в Украину 2 тысячи единиц современных противотанковых комплексов NLAW. В армии уже начали обучать солдат обращению с новым оружием.
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