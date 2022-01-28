Латвия отправит своих военных в Украину

В связи с угрозой, нависшей над Украиной в последнее время, Латвия решила провести учебные тренировки вместе с ВСУ.

| Автор: Шароди Диана

Количеств солдат, которые приедут в Украину, пока что неизвестно / EPA / UPG

Министерство обороны Латвии подготовило проект Сейма по отправке солдат Национальных вооруженных сил (НВС) на учебную операцию в Украине. Правительство Латвии уже рассмотрело данное предложение.

Об этом пишет Delfi.

Сообщается, что планы касательно предстоящей учебной операции также были отправлены на согласование в Министерство финансов, Министерство юстиции и Министерство иностранных дел.

Операция, проводимая на территории Украины литовскими военными, получила название Unifier. Срок проведения пока что неизвестен.

Представитель Минобороны Латвии Каспарс Галкинс подтвердил, что ранее, по запросу украинского правительства, была организована операция армии Канады для поддержки оборонительных сил Украины.

В оборонном ведомстве пока не рассказали, сколько военных отправят для тренировок в Украину, и где именно будет располагаться их тренировочная база.

Напомним, США отправят в Украину 45 рейсов с оружием, 4 уже прибыли. Американцы поставят Украине самые различные виды вооружений – от патронов до средств контрбатарейной борьбы.

Ранее Британия поставила в Украину 2 тысячи единиц современных противотанковых комплексов NLAW. В армии уже начали обучать солдат обращению с новым оружием.