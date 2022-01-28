На Закарпатье у учителей нашли липовые COVID-сертификаты

Полиция провела проверку и обнаружила, что несколько учителей продолжают работать в школе по поддельным документам о вакцинации.

| Автор: Шароди Диана

Рейдовая группа полиции в Закарпатской области обнаружила, что несколько учителей использовали поддельные сертификаты о вакцинации от COVID для того, чтобы не быть отстраненным от работы. Теперь работники школы понесут за это ответственность — им грозит либо штраф, либо ограничение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

В частности, они провели проверку в школах Тячевского района. Выяснилось, что у десяти сотрудников школ в Усть-Чернянской были липовые сертификаты. По данному факту проводят расследование.

"Речь идет о возникновении ошибки при считывании сертификатных QR-кодов у девяти женщин в возрасте от 24 до 65 лет и 41-летнего мужчины. Аналогичная ситуация возникла еще с одним из работников другого образовательного учреждения",

— сказано в сообщении полиции.

На данный момент сертификаты, которые могут быть поддельными, изъяты.

Читайте также: В аэропорту Львова разоблачили украинку с поддельным паспортом Хорватии

Напомним, СБУ разоблачила группу по подделке COVID-сертификатов во главе с депутатом. По оперативным данным, злоумышленники подделывали COVID-документы шесть месяцев.