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На Закарпатье у учителей нашли липовые COVID-сертификаты
Рейдовая группа полиции в Закарпатской области обнаружила, что несколько учителей использовали поддельные сертификаты о вакцинации от COVID для того, чтобы не быть отстраненным от работы. Теперь работники школы понесут за это ответственность — им грозит либо штраф, либо ограничение свободы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.
В частности, они провели проверку в школах Тячевского района. Выяснилось, что у десяти сотрудников школ в Усть-Чернянской были липовые сертификаты. По данному факту проводят расследование.
"Речь идет о возникновении ошибки при считывании сертификатных QR-кодов у девяти женщин в возрасте от 24 до 65 лет и 41-летнего мужчины. Аналогичная ситуация возникла еще с одним из работников другого образовательного учреждения",
— сказано в сообщении полиции.
На данный момент сертификаты, которые могут быть поддельными, изъяты.
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Напомним, СБУ разоблачила группу по подделке COVID-сертификатов во главе с депутатом. По оперативным данным, злоумышленники подделывали COVID-документы шесть месяцев.