Почта

На Закарпатье у учителей нашли липовые COVID-сертификаты

Полиция провела проверку и обнаружила, что несколько учителей продолжают работать в школе по поддельным документам о вакцинации.
 |  Автор: Шароди Диана
На Закарпатье у учителей нашли липовые COVID-сертификаты
10 учителей работали по поддельным сертификатам / npu.gov.ua

Рейдовая группа полиции в Закарпатской области обнаружила, что несколько учителей использовали поддельные сертификаты о вакцинации от COVID для того, чтобы не быть отстраненным от работы. Теперь работники школы понесут за это ответственность — им грозит либо штраф, либо ограничение свободы. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

В частности, они провели проверку в школах Тячевского района. Выяснилось, что у десяти сотрудников школ в Усть-Чернянской были липовые сертификаты. По данному факту проводят расследование.

"Речь идет о возникновении ошибки при считывании сертификатных QR-кодов у девяти женщин в возрасте от 24 до 65 лет и 41-летнего мужчины. Аналогичная ситуация возникла еще с одним из работников другого образовательного учреждения",

— сказано в сообщении полиции.

На данный момент сертификаты, которые могут быть поддельными, изъяты.

Читайте также: В аэропорту Львова разоблачили украинку с поддельным паспортом Хорватии

Напомним, СБУ разоблачила группу по подделке COVID-сертификатов во главе с депутатом. По оперативным данным, злоумышленники подделывали COVID-документы шесть месяцев.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK