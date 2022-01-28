Взрыв в доме в Запорожье: отрыто уголовное производство

28 января примерно в 04:00 в Запорожье произошел взрыв в жилом четырехэтажном доме.

В Запорожье следователи полиции открыли уголовное производство по факту взрыва в жилом четырехэтажном доме, в результате которого один человек погиб, а еще двое пострадали. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В частности, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).

Напомним, сегодня, 28 января, примерно в 04:00 в Запорожье в Александровском районе произошел взрыв газа в жилом четырехэтажном доме на улице Франка (между вторым и третьим этажом). Из разрушенного подъезда спасатели вывели 15 человек.

ГСЧС развернула мобильный пункт обогрева. Жителям дома, где произошел взрыв, оказывают помощь психологи. К ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 единиц техники. Из них от ГСЧС - 40 спасателей и 10 единиц техники.

Напомним, ранее стало известно, что во Львовской области в селе Ниновичи произошел взрыв в частном доме, в результате чего пострадали пять человек.

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Место происшествия / dsns.gov.ua

Место происшествия / dsns.gov.ua