В 2021 году пограничники не пустили в Украину 7 тысяч россиян

В 2021 году на государственной границе Украины пассажиропоток по сравнению с 2020 годом увеличился на 18%.

В 2021 году пограничники не пустили в Украину почти 7 тысяч граждан России. Это примерно в 2,5 раза больше, чем в 2020 году, сообщила пресс-служба ГПСУ.

Также в 2021 году в Украину пограничники не пропустили 5 300 граждан Молдовы, что почти в 3 раза больше, чем в 2020 году. Кроме того, часто украинским пограничникам приходилось отказывать в пересечении границы гражданам Индии (1 435), Румынии (1 399), Польши (1 319), Египта (1 114) и Беларуси (765).

Всего же в 2021 году пограничники не пустили в Украину около 31 тысячи иностранцев. Главные причины отказа - карантинные ограничения и неподтвержденная цель поездки в нашу страну.

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В целом в 2021 году на государственной границе Украины пассажиропоток по сравнению с 2020 годом увеличился на 18% и составил 39 млн человек.

Напомним, ранее стало известно, что в Борисполе пограничники запретили въехать в Украину российской модели, так как она нарушила порядок въезда во временно оккупированный Крым и выезда из него.

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