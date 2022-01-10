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Стало известно, почему российскому тиктокеру запретили въезд в Украину
20-летнему российскому тиктокеру, видеоблогеру и рэп-исполнителю Даниилу Милохину запретили въезжать в Украину в связи с тем, что он не смог подтвердить цели своей поездки. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки в Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении", - говорится в сообщении.
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Напомним, 9 января 20-летний российский тиктокер Даня Милохин сообщил в сториз своего инстаграмма, что его не пустили в Украину.
"Помогите. Мы вылетели в Киев и нас держат в плену", - сказал он.
Под "пленом" он подразумевал длительную задержку в аэропорту до выяснения обстоятельств.
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Через некоторое время тиктокер добавил: "Чуваки, меня не впустили. Я - враг. Нас обратно развернули".
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