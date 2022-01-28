Украинский ледокол "Ноосфера" отправился в первый рейс до Антарктиды

Украинские ученые много лет не имели возможности проводить научные исследования на собственном судне

В пятницу, 28 января, научное судно "Ноосфера", которое Украина купила у Великобритании в прошлом году, отправляется в свой первый рейс в Антарктику. Об этом на брифинге рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

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Отмечается, что сегодняшняя дата была выбрана специально, поскольку именно 28 января в 1820 году была открыта Антарктида.

По словам Дикого, первый рейс "Ноосферы" Евгений Дикий называет пробным, поскольку это технологически сложное предприятие, к которому еще нужно привыкнуть. Непосредственно на судне из Одессы в рейс отправятся только 6 ученых, но еще 28 присоединятся к экспедиции уже в Чили.

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"По дороге из Украины в Антарктику будет небольшое количество исследований, в первую очередь, проведем обкатку судна. Экипаж изучит, как оно себя ведет в разных климатических условиях. Но все же этот путь не будет холостым — во время путешествия будут работать ученые Радиоастрономического института НАН из Харькова. У них два объема работ — изучение волн и грозовой активности", — рассказал директор центра.

По словам Евгения Дикого, главная задача ученых в этой экспедиции – провести исследования на трех океанографических полигонах, где украинские исследователи последний раз работали еще в конце 1990-х годов. Теперь хотят проанализировать, как за прошедшие годы поменялись океанографические характеристики. Также украинцы изучат биологическое разнообразие и уровни загрязнения в океане.

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Наконец, судно доставит непосредственно на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" как самих ученых, так и 140 тонн груза – горючее, продукты, медикаменты, различное оборудование.

Напомним, ученые провели "перепись" пингвинов возле украинской полярной станции. В этом году сезон размножения проходит в сложных условиях.

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