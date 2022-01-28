Названо количество украинцев, попавших в плен к боевикам и России

Об этом рассказала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По состоянию на конец января 2022 года, в России и ОРДЛО незаконно удерживают 444 украинца. Среди них - многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, журналисты и правозащитники, сообщила в Facebook Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, из этих незаконно удерживаемых 444 лиц российская власть по политически-религиозным мотивированным обвинениям преследует 130 украинцев, из которых 121 находится в заключении (15 – во временно оккупированном Крыму, 106 – в РФ) и девять человек лишены права на свободу передвижения. 76 человек уже приговорены к длительным срокам, остальные находятся под судом и следствием.

Украинский омбудсмен также сообщила, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в незаконном плену находятся 314 украинцев. Из них 33 – женщины и 44 – военнослужащие.

Денисова приветствует принятие народными депутатами Верховной Рады закона, предусматривающего создание реестра политзаключенных. Этот закон урегулирует правовой статус политзаключенных и заложников.

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Напомним, ранее сообщалось, что боевики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" задержали и бросили в СИЗО по ложным обвинениям десятки женщин. Их подвергают жестоким пыткам.

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