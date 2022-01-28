Мэры городов обсудили алгоритм на случай ЧС и создание теробороны – Кличко

Правление АГУ собралось для обсуждения вопросов теробороны городов в связи с угрозой агрессии России.

Ассоциация городов Украины провела в пятницу, 28 января, заседание, на котором обсудили алгоритм действий на случай чрезвычайной ситуации и создание теробороны. Об итогах заседания рассказал глава АГУ, мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме мэров почти тысячи громад на обсуждении присутствовала дипломат из политического отдела Посольства США Елена Кравцив.

По словам Кличко, систему территориальной обороны на местах необходимо подготовить, чтобы быть готовыми к разным сценариям возможного вторжения России.

"Мы должны отработать и алгоритм, как действовать при отключении мобильной связи и интернета. Также должен быть обеспечен необходимый запас топлива для бесперебойной работы в автономном режиме для генераторов, коммунальной техники, скорых", – отметил он.

Мэр Киева отметил, что полезно было бы получить консультации по эффективному алгоритму действий во время чрезвычайных ситуаций от американских партнеров Украины.

"Мы сосредоточены на том, как вам помочь, и проработаем информацию, которую я здесь услышала. Мы тут – в Украине. И мы вам поможем", – сказала Кравцив.

Также Кличко рассказал, как готовится к возможной чрезвычайной ситуации Киев. В частности, в столице создан фонд защитных сооружений гражданской защиты, который включает более 500

убежищ и 4500 сооружений двойного назначения вместимостью более двух миллионов человек.

Кроме того, ведется активная работа по созданию системы теробороны города. Так, уже разработана система управления теробороной, отрабатываются вопросы организации управления городом в условиях отсутствия мобильной связи и интернета, налажено взаимодействие с Командованием Сил территориальной обороны ВСУ и другими

составляющими сил обороны и безопасности.

Кроме того, ежемесячно 112-я бригада теробороны проводит практические занятия с боевой стрельбой. Почти каждую субботу резервисты терробороны собираются на занятия на добровольной основе.

Ранее сообщалось, что глава Кличко инициировал проведение заседания правления АГУ для обсуждения вопросов терробороны городов в связи с угрозой агрессии России.

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