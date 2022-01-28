В МОЗ уточнили сроки бустерной дозы

Людям, прошедшим полный курс вакцинации, бустерная доза вводится через шесть - девять месяцев, пояснил Минздрав.

Бустерная доза COVID-вакцины должна вводиться не раньше, чем через шесть месяцев после второй дозы препарата. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 28 января.

"Постановление КМУ №677 не касается правил получения бустерной дозы. Она регулирует вопросы, связанные с получением и использованием COVID-сертификатов", - сказано в сообщении.

При этом общие рекомендации по бустерным дозам остаются без изменений:

людям, прошедшим полный курс вакцинации, бустерная доза вводится через 6-9 месяцев

отдельной категории людей - иммунокомпрометированным - бустерная доза вводится через 3-6 месяцев после дополнительной дозы

Отмечается, что дополнительная доза вводится тем, у кого ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний.

Напомним, что ранее в НАН спрогнозировали всплеск заболеваемости COVID. Реальные показатели заболеваемости будут сильно зависеть от возможностей системы тестирования, отметили ученые.

Также стало известно, каких двух COVID-симптомов нет при Омикроне. Новый штамм коронавируса практически не вызывает затруднения дыхания и потерю обоняния и вкуса.

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