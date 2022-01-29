Украину посетит премьер Британии Джонсон

Британский премьер Джонсон на следующей неделе посетит Украину.

| Автор: Шароди Диана

Визит в Украину премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона связан с интенсивным укреплением дипломатических взаимоотношений между странами на фоне угрозы эскалации конфликта со стороны России.

Об этом пишет издание The Guardian.

Британское правительство сообщает, что после командировки в Украину Джонсон также поговорит с лидером Кремля Владимиром Путиным по поводу скопления вооружения вблизи границы с Украиной.

"Премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе. Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила и вступила в дипломатические отношения, когда он будет говорить с президентом Путиным на этой неделе",

— сказано в представительстве Британии.

С Зеленским Джонсон обсудит вероятные шаги, направленные на сдерживания российской агрессии против Украины. Также будет подниматься вопрос касательно новым точкам развертывания войск НАТО.

Напомним, Россия завершила одни из учений вблизи Украины. Проверка боеготовности Западного военного округа России началась 11 января. На следующий день учения также начались в Южном округе.