ЕСПЧ хочет установить 30 апреля датой начала российской оккупации на Донбассе

Европейский суд по правам человека может установить 30 апреля датой начала российской оккупации Донецкой и Луганской областей.

| Автор: Шароди Диана

Начало рассмотрения межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России" в Европейском суде по правам человека позволяет предположить, что суд установит 30 апреля датой начала российской оккупации на Донбассе.

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Такое мнение сказано в статье "Самострел" в Страсбурге: как Россия повредила себе в Суде по делу Донбасса.

Украина на суде с Россией в Европе сообщает о двух ключевых датах в истории агрессии со стороны Кремля. Первая дата – это 14 апреля 2014, через 3 дня после того, как российские спецслужбы захватили Славянск. Тогда Киев утратил контроль над этим городом. Вторая дата – это 30 апреля, когда и.о. президента Турчинов заявил, что ВСУ не могут восстановить контроль над частью регионов Донбасса. Эту дату можно считать началом противозаконной оккупации украинских территорий Россией.

"Можно реалистично рассчитывать, что именно его Суд юридически признает датой начала российской оккупации Донбасса. Ведь немалая территория ОРДЛО, включая областные центры, после этого уже не возвращалась под контроль Киева",

— сказано в материале.

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Напомним, на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. Обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил не фиксируют с начала минувших суток.