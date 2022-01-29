30-31 января Украину накроют снегопады и сильный ветер

В субботу, 29 января, практически во всех областях Украины наблюдались сильные порывы ветра и снегопады.

| Автор: Шароди Диана

В оставшиеся дни месяца погода только ухудшается. Проявляться это будет в снегопадах, порывистом ветре и мокром снеге. Также в течение последних дней фиксируются перепады температуры.

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Об этом сообщает ГСЧС.

Метеорологи прогнозируют, что 30-31 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с и метели, на дорогах гололедица.

В воскресенье, 30 января, в Карпатах, ночью в западных и Житомирской областях будет значительный снег (I уровень опасности желтый).

В Киеве и области воскресенье и понедельник (30-31 января) будут слишком ветряными — ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности желтый).

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц",

- предупреждают спасатели.

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Напомним, в США задержали мужчину, который хотел убить президента Джо Байдена.