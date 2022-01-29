Покушение на Байдена: в США задержали мужчину, который хотел убить президента

Американские спецслужбы смогли предотвратить покушение.

| Автор: Шароди Диана

В США задержали жителя Канзаса за то, что он готовил покушение на действующего президента Джо Байдена. Мужчина выразил свои намерения совершить покушение в социальной сети. Кроме того, он предупредил агентов Секретной службы в Белом доме.

Читайте также: Байден пообещал Зеленскому ответ на угрозу РФ

Об этом пишет издание New York Post.

Известно, что мужчину зовут Скотт Мерриман, он строительный подрядчик. Спецслужбы уже выдвинули ему обвинения по факту организации покушения на президента Джо Байдена.

Агенты секретной службы перехватили возможного нападавшего в то время, когда он ехал из города Индепенденс (штат Канзас) в Хагерстаун (штат Мэриленд).

Следователи установили, что Мерриман предупредил агентов о намерении приехать в Белый дом, чтобы "обезглавить змею в сердце нации". Он также говорил о том, что сделать это ему якобы приказал Бог.

Также киберполиция США отчиталась о том, что со вторника по четверг Мерриман опубликовал серию постов в Facebook с все более угрожающими формулировками. В одном из сообщений он извинился перед заказчиками за то, что отменил все планы, поскольку "отправился в поездку под руководством Бога" в Вашингтон.

"В Белом доме произойдет чудо. Я считаю, что Джо Байден теперь Антихрист, и он получит смертельное ранение. Я нанесу этот удар во имя Христа",

— примерно такого содержания были все публикации Мэрримана.

Читайте также: Зеленский оценил вероятность войны с РФ

Напомним, в Белом доме впервые за 13 лет поселилась кошка. Виллоу - зеленоглазая серая кошка, получившая свое прозвище в честь родного города Джилл Байден - Виллоу Гроув.