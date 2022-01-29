На Донбассе "тишина" вторые сутки подряд

ВСУ продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии, отметили в штабе.

С начала нынешних суток незаконные вооруженные формирования ни разу не нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает в вечерней сводке пресс-центр штаба операции Объединенных сил в субботу, 29 января.

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"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Отметим, что на Донбассе обстрелы не фиксируются с 28 января. А в течение суток 27 января сепаратисты дважды открывали огонь. Тажке была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника.

Тем временем в ТКГ заявили о снижении числа обстрелов на Донбассе на 75% с конца декабря 2021 года. В то же время не достигнуто полное прекращение нарушений, что приводит к потерям в ВСУ и разрушению гражданской инфраструктуры.