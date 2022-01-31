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На Донбассе боевики дважды за сутки нарушили "тишину", есть раненый
За прошедшие сутки, 30 января, боевики дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе. Подробности об обстановке в регионе передает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.
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Так, около Станицы Луганской оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.
В это же время неподалеку от Пищевика обстрел совершался с применением автоматических станковых гранатометов, а также станковых противотанковых гранатометов.
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Один украинский военнослужащий был ранен. Его доставили в медучреждение в удовлетворительном состоянии.
Начиная с текущего дня, 31 января, вражеских обстрелов на Донбассе зафиксировано не было.
Напомним, ранее сообщалось, что Дания вооружит Украину в случае военной эскалации со стороны России.
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