Россия завершила проверку боеготовности тысяч военных у границ Украины

Авиационные соединения перебросили самолеты на аэродромы в оккупированном Крыму, на Кубани, а также в Ростовской и Волгоградской областях и отработали нанесение ракетных ударов.

Подразделения Южного военного округа РФ вернулись в пункты постоянной дислокации (ППД) после проверки боевой готовности. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 31 января.

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"Соединения воинской части Южного военного округа (ЮВО), задействованные в плановых занятиях по оперативной и боевой подготовке, вернулись в пункты постоянной дислокации. Возвращение в ППД осуществлялось на штатной технике комбинированным способом. После прибытия в ППД военнослужащие приступили к обслуживанию вооружения и военной техники", – говорится в сообщении.

Отмечается, что военные отработали мероприятия по организации всестороннего обеспечения и выполнили задачи по предназначению в составе тактических групп в ходе учений с проведением боевых стрельб. Целью проверки являлась оценка способности командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие.