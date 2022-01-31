Из-за непогоды без света остались 317 населенных пунктов

Частично были обесточены шесть областей, работы по возобновлению электроснабжения уже ведутся.

По состоянию на утро понедельника, 31 января, без света из-за непогоды остались 317 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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По данным спасателей, населенные пункты были обесточены из-за сильного порывистого ветра, в результате чего сработали системы автоматической системы ЛЭП.

Усложненные погодные условия частично "обесточили" шесть областей, а именно 123 населенных пункта на Львовщине, 56 населенных пунктов в Тернопольской области, в Ровенской – 54, а в Хмельницкой, Волынской и Закарпатской областях 38, 3 и 14 населенных пунктов соответственно.

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Бригады облэнерго уже работают над возобновлением электроснабжения.

Чрезвычайники отмечают, что в это же время ночью 31 января возле населенных пунктов Рахов и Деловое, на трассе Мукачево-Рогатин, произошло схождение снежных лавин. Снег сошел на проезжую часть без негативных последствий. Задержек в движении не было, последствия лавин убрали техникой "Укравтодора".

Напомним, ранее сообщалось, что снегопады и сильный ветер будут наблюдаться в Украине и в понедельник, 31 января.

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