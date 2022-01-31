Спасатели предупредили о метелях и снеголавинной опасности в Карпатах

В Киеве и области 31 января порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

В Украине сегодня, 31 января 2022 года, будут метели и повышенная снеголавинная опасность в Карпатах, а также порывистый ветер и гололедица в других регионах. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

"По данным января в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели; на дорогах страны гололедица. В Киеве и области 31 января порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении ГСЧС.

Из-за снегопада и вьюг в высокогорьях Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровня).

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Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на утро 31 января из-за непогоды без света остались 317 населенных пунктов. Сильнее всего от непогоды пострадала Львовская область. Там без света остались 123 населенных пункта.

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