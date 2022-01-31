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Дороже в 30 раз: в Украине с 1 февраля дорожают пакеты в супермаркетах
В Украине подорожают одноразовые пакеты в супермаркетах. Новые цены вступают в силу с 1 февраля 2022 года.
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Об этом информирует пресс-центр Министерства экономики Украины.
Речь идет о том, что с завтрашнего дня во всех супермаркетах страны пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов теперь будут стоить не 10 копеек, как последние несколько месяцев, а от 1,50 грн до 3 грн. Такое решение приняли для того, чтобы покупатели более рационально использовали пластиковые не разлагаемые пакеты.
Касается данное подорожание не только супермаркетов, но и точек розничной торговли, общественного питания и сферы услуг.
Новые цены на пакеты в Украине
С 1 февраля 2022 года супермаркеты обязаны установить следующие ценники на пакеты:
- 2 грн - за пакет без ручек и боковых складок;
- 2,5 грн - за пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
- 3 грн - за пакет с ручками и боковыми складками.
"Это позволит ограничить оборот пластиковых пак
— заявляют в профильном министерства.
Отметим, ранее эти пакеты вообще были бесплатными. Однако с 10 декабря 2021 года правительство обязало установить их стоимость.
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Напомним, за распространение пластиковых пакетов бесплатно предусмотрен штраф от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн., в случае повторного правонарушения - до 34 тыс. грн.