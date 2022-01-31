Министр обороны оценил вероятность оккупации Харькова

Если РФ решится на вторжение, то ее ждут серьезные потери, в том числе экономические, сказал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил вероятность оккупации Харькова. Он заявил, что ее попросту нет. Слова политика передает LB.

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Так, Резникова попросили прокомментировать слова президента Владимира Зеленского о возможности оккупации Харькова. Мол РФ может провести наступательную операцию, отрезать часть территории и шантажировать украинскую власть.

Говоря о вероятности таких событий, министр обороны ответил, что такой вероятности нет.

"Потому что если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность – это 100%. Такой 100% вероятности не существует", – сказал он.

Кроме того, Резников отметил, что "они точно отрабатывают" различные планы вторжения, если будет такое решение. Не исключается атака с юга, моря, востока и даже временно оккупированного Донбасса. Планы создаются разные, но вероятности их реализации пока нет.

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Также он объяснил, что в случае нападения РФ ждут серьезные потери, и не только человеческие, но и экономические с политическими.

"Посмотрите на показатели курса валют в России, сколько стоит рубль в отношении доллара. Посмотрите, как котируются ценные бумаги или долги РФ за последние две-три недели. Вы увидите, что они летят в бездну", – подчеркнул министр.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что Москва может пойти на эскалацию на территориях, где исторически живут люди с родственниками из России. Примером президент называл Харьков.

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