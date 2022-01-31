Массовые беспорядки в Украине могли охватить 4 области, — Монастырский

Массовые беспорядки, которые планировались на территории Украины, могли охватить четыре области страны.

| Автор: Шароди Диана

В понедельник, 31 января, Министерство внутренних дел Украины провело брифинг, где сообщило о задержании лиц, планировавших дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри путем массовых беспорядков.

Об этом сообщил Денис Монастырский, глава ведомства.

Глава МВД Монастырский сообщил подробности задержания группы, планировавшей массовые беспорядки в Украине.

В частности, правоохранительная структура определила, что несколько тысяч так называемых "титушек" должны были устроить драки в центре Киева с поджогом автомобилей и шин. Самым радикальным обещали до $2 500 за выполненные задачи. Под прицелом были четыре области, которые граничат с Российской Федерацией.

"Эти акции планировались провести в ряде городов Украины, центральной Украины частично. В частности, это была: Сумская, Черниговская, Полтавская и Черкасская области. То есть области, в часе-полтора доезда до Киева и наших северных границ с Российской Федерацией",

- заявил Денис Монастырский.

В ходе брифинга глава МВД подчеркнул, что данная дестабилизационная акция была сразу направлена именно на насильственные действия - следователи установили, что участники должны были устроить драки с правоохранителями и планировалось насилие среди участников митинга.

Напомним, 27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" солдат срочной службы расстрелял караул НГУ. Правоохранители создадут специальную комиссию для изучения обстоятельств расстрела военнослужащих Нацгварии в Днепре, произошедшего 27 января.