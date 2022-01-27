Расстрел в Днепре: создадут комиссию для расследования – Монастырский

27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" солдат срочной службы расстрелял караул НГУ.

Правоохранители создадут специальную комиссию для изучения обстоятельств расстрела военнослужащих Нацгварии в Днепре, произошедшего 27 января. Об этом в Facebook рассказал глава МВД Денис Монастырский.

По его словам, будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком, который расстрелял своих сослуживцев, военно-медицинской комиссии, его психическое состояние.

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"По моему приказу будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить, как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег", - написал Монастырский.

Он подчеркнул, что после выяснения условий и обстоятельств, которые привели к трагедии, будут сделаны выводы, "в том числе кадровые". Также Монастырский сказал, что виновник этой трагедии понесет самое строгое наказание.

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Напомним, ранее стало известно, что 27 января в Днепре на заводе "Южмаш" солдат срочной службы Артем Рябчук расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения. В дальнейшем его задержали правоохранители. По данному факту открыто уголовное производство.

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Фото стрелка / npu.gov.ua