Беспорядки в Киеве: организаторы получили авансом более 1 млн гривен

МВД установило, что организаторам и исполнителям массовых беспорядков, которые должны были состояться в Киеве, выплатили около миллиона.

| Автор: Шароди Диана

Под Офисом президента Украины сегодня, 31 января, готовилась проплаченная насильственная провокация. Благодаря работе МВД, правоохранителям удалось предупредить эту акцию и задержать вероятных "титушек".

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Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в ходе своего брифинга.

Также у Клименко есть информация о том, сколько планировали заплатить участникам акции организаторы.

"Массовка - от 800 грн на человека, "титушки" - 1200 грн, более радикальные акции (зажигание шин) - 2500 долларов. Дополнительно выделили "кассу" на штраф. Потому что правоохранители будут задерживать и будут админпротоколы",

— заявил Игорь Клименко.

На данный момент глава Нацполиции заявил, что определяет пути поступления данных денег. Есть предположения, что данные провокации могли быть профинансированы из Российской Федерации.

Отметим, что акции планировались провести в ряде городов Украины, центральной Украины частично. В частности, это была: Сумская, Черниговская, Полтавская и Черкасская области.

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Напомним, в понедельник, 31 января, Министерство внутренних дел Украины провело брифинг, где сообщило о задержании лиц, планировавших дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри путем массовых беспорядков. В ходе брифинга глава МВД подчеркнул, что данная дестабилизационная акция была сразу направлена именно на насильственные действия - следователи установили, что участники должны были устроить драки с правоохранителями и планировалось насилие среди участников митинга.