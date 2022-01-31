Под Одессой на электроопорах развесили муляжи гранат

Так житель Белгород-Днестровского хотел отпугнуть злоумышленников от камер видеонаблюдения.

В городе Белгород-Днестровский местный житель повесил на электроопоры муляжи гранат. Так он рассчитывал отпугнуть злоумышленников от камер видеонаблюдения, сообщил Белгород-Днестровский районный отдел полиции в Одесской области.

Про подозрительные предметы на электроопорах сообщил один из бдительных граждан Белгород-Днестровского. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители и взрывотехники. Гранаты оказались муляжами.

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Мужчина пояснил, что купил два муляжа гранат на рынке, а потом установил на электроопорах для того, чтобы отпугнуть злоумышленников от камер видеонаблюдения.

Информация об этом событии зарегистрирована в журнале Единого учета Белгород-Днестровского районного отдела полиции. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия, решается вопрос о его правовой квалификации.

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Напомним, в Харькове 24-летний ветеран ООС пытался помириться с девушкой с помощью гранаты. Он угрожал взорвать гранату, если девушка с ним не помирится.

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Фото с места происшествия / od.npu.gov.ua