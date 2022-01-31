Эрдоган приедет в Украину на этой неделе, - Кулеба

Эрдоган проведет с президентом Владимиром Зеленским переговоры стратегического уровня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Украину на этой неделе (31 января – 6 февраля). Такое заявление сегодня, 31 января, на брифинге сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции", - сказал Кулеба.

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О том, что Эрдоган в начале 2022 года планирует побывать в Украине, стало известно в декабре 2021 года. По словам Кулебы, во время визита в Киев Эрдоган проведет с президентом Владимиром Зеленским переговоры стратегического уровня. Его визит важен в контексте безопасности и вопроса временно оккупированного Крыма.

Напомним, президент Турции уже несколько раз предложил выступить посредником между Украиной и Россией, чтобы предотвратить эскалацию из-за скопления российских войск на украинской границе. Но в Кремле заявили, что это якобы внутриукраинский конфликт.

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Ранее спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп заявил, что в случае российского вторжения в Украину проиграют все страны региона. Поэтому Турция желает выступить в роли посредника для разрешения российско-украинских противоречий.

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