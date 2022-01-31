В Одессе женщина с револьвером ограбила киоск

Ограбление пошло не по плану, и злоумышленница оказалась в СИЗО

В Одессе 55-летняя женщина совершила попытку вооруженного ограбления продуктового киоска. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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Злоумышленница разбила витрину в киоске на улице Новосельского, после чего пригрозила 63-летней продавщице револьвером и потребовала отдать выручку. Когда выяснилось, что денег в кассе нет, грабительница попыталась скрыться.

Неудачливую налетчицу задержали работники батальона полиции особого назначения. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания. Женщине инкриминируют разбой (ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса), за который ей грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве таксист напоил пассажирку снотворным и обокрал. Пострадавшая почти сутки была в коме.

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