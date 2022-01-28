Во Львовской области сотрудница банка присвоила миллион гривен

Теперь ей, согласно Уголовному кодексу Украины, грозит до 4 лет лишения свободы.

Во Львовской области правоохранители разоблачили 49-летнюю сотрудницу банка, которая незаконно присвоила миллион гривен. Ей грозит до 4 лет лишения свободы, сообщил Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

По версии досудебного следствия, фигурантка, занимая должность кредитного специалиста банка, занималась незаконным оформлением кредитов на клиентов банка и последующим присвоением денег. Она оформляла выдачу кредитов на основании поддельных заявлений на присоединение к договору комплексного обслуживания физических лиц. При этом она вносила в электронную банковскую систему недостоверные данные о клиентах, в частности абонентского номера.

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В дальнейшем деньги злоумышленница переводила на подконтрольные счета и тратила на свои нужды. Так она присвоила около миллиона гривен.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее в Киеве суд вынес приговор злоумышленнику, предлагавшему купить персональные данные граждан из баз государственных учреждений, ПриватБанка и Новой почты. Получить личные данные украинцев ему помогла сотрудница финучреждения.

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